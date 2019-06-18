Пенс назвал объём гумпомощи Венесуэле за время президентства Трампа

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон предоставил Каракасу гуманитарную помощь на сумму более $213 млн с момента вступления в должность американского лидера Дональда Трампа.

«При президенте Дональде Трампе Соединённые Штаты выделили более $213 млн на гуманитарную помощь пострадавшим от жестокой диктатуры венесуэльцам», — написал Пенс на своей странице в микроблоге Twitter.

Он также ещё раз выразил поддержку главе оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуано Гуаидо и призвал положить конец «жестокому» правлению президента страны Николаса Мадуро, которое «заставило свыше 4 млн венесуэльцев уехать из страны».

Ранее Мадуро обвинил американских чиновников в получении денег за критику властей Венесуэлы.