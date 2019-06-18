Пенс назвал объём гумпомощи Венесуэле за время президентства Трампа

Короткая ссылка
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон предоставил Каракасу гуманитарную помощь на сумму более $213 млн с момента вступления в должность американского лидера Дональда Трампа.

«При президенте Дональде Трампе Соединённые Штаты выделили более $213 млн на гуманитарную помощь пострадавшим от жестокой диктатуры венесуэльцам», — написал Пенс на своей странице в микроблоге Twitter.

Он также ещё раз выразил поддержку главе оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуано Гуаидо и призвал положить конец «жестокому» правлению президента страны Николаса Мадуро, которое «заставило свыше 4 млн венесуэльцев уехать из страны».

Ранее Мадуро обвинил американских чиновников в получении денег за критику властей Венесуэлы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить