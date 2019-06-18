Пенс назвал объём гумпомощи Венесуэле за время президентства Трампа
«При президенте Дональде Трампе Соединённые Штаты выделили более $213 млн на гуманитарную помощь пострадавшим от жестокой диктатуры венесуэльцам», — написал Пенс на своей странице в микроблоге Twitter.
Он также ещё раз выразил поддержку главе оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуано Гуаидо и призвал положить конец «жестокому» правлению президента страны Николаса Мадуро, которое «заставило свыше 4 млн венесуэльцев уехать из страны».
Ранее Мадуро обвинил американских чиновников в получении денег за критику властей Венесуэлы.