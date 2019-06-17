Эксперт прокомментировал слова Юнкера о важности сотрудничества с Россией

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с ФАН прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о необходимости сотрудничества с Россией.

По мнению Скорикова, не стоит воспринимать слова Юнкера как оттепель в отношениях Запада и России. Как пояснил эксперт, подобные высказывания звучали от председателя Еврокомиссии и ранее.

«В октябре 2017 года в Страсбургском институте политических исследований Юнкер заявил, что, несмотря на наблюдаемые большие разногласия между Европой и Россией, «невозможно себе представить архитектуру безопасности на континенте, развитие Европы без вклада российской стороны», а в прошлом году глава Еврокомиссии повторил эту мысль перед австрийским парламентом», — напомнил он.

С своей стороны, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в ЕС давно и с постоянством говорят о необходимости диалога с Россией, несмотря на все разногласия

«При этом нельзя здесь забывать и про то, что Юнкер является уходящей натурой в рамках европейской политики. В мае в государствах-членах Евросоюза состоялись выборы в Европарламент, поэтому уже осенью в Брюсселе сменится руководство Еврокомиссии», — заявил Фёдоров.

Ранее в Госдуме оценили слова Юнкера о важности сотрудничества с Россией.