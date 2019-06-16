Песков рассказал о выжидательной позиции Путина в отношении Зеленского
- Reuters
Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Вы знаете, что президент Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений», — цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что до сих пор нет понимания, как будет к этому относиться Зеленский.
«Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть, но чёткой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», — подытожил пресс-секретарь президента.
Ранее Путин выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать этому.