Песков рассказал о выжидательной позиции Путина в отношении Зеленского

Президент России Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Вы знаете, что президент Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений», — цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что до сих пор нет понимания, как будет к этому относиться Зеленский.

«Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть, но чёткой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», — подытожил пресс-секретарь президента.

Ранее Путин выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать этому.