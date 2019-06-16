В Иране ответили на обвинения со стороны США в ЧП с танкерами

Спикер Исламского консультативного совета Али Ардешир Лариджани прокомментировал обвинения со стороны Вашингтона в адрес Тегерана в связи с инцидентом в Оманском заливе.

«Эти действия и обвинения дополняют экономические ограничения, потому что они (официальные лица США) не достигли своих целей посредством санкций», — заявил Лариджани на открытом заседании парламента. Его слова приводит Tansim.

По словам политика, США сами могли атаковать танкеры. Он заявил, что подобное случалось, когда во время Второй мировой войны «американцы атаковали свои собственные корабли около Японии, чтобы оправдать враждебность».

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера. Впоследствии стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар.

МИД Великобритании обвинил Корпус стражей Исламской революции в нападении на танкеры, президент США Дональд Трамп также заявил о вине Ирана.