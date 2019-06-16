В Иране ответили на обвинения со стороны США в ЧП с танкерами

Короткая ссылка
Спикер Исламского консультативного совета Али Ардешир Лариджани прокомментировал обвинения со стороны Вашингтона в адрес Тегерана в связи с инцидентом в Оманском заливе.
В Иране ответили на обвинения со стороны США в ЧП с танкерами
  • Reuters

«Эти действия и обвинения дополняют экономические ограничения, потому что они (официальные лица США) не достигли своих целей посредством санкций», — заявил Лариджани на открытом заседании парламента. Его слова приводит Tansim.

По словам политика, США сами могли атаковать танкеры. Он заявил, что подобное случалось, когда во время Второй мировой войны «американцы атаковали свои собственные корабли около Японии, чтобы оправдать враждебность».

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера. Впоследствии стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар. 

МИД Великобритании обвинил Корпус стражей Исламской революции в нападении на танкеры, президент США Дональд Трамп также заявил о вине Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить