В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу

Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам. Об этом заявил газете Asharq Al-Awsat наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман.

«Мы не хотим войны, но без колебаний ответим на любую угрозу нашему народу и суверенитету королевства, а также его жизненным интересам», — цитирует бен Сальмана Al Arabia.

По его словам, международное сообщество должно решительно отреагировать на недавнюю «атаку» Ирана на танкеры в Оманском заливе.

Наследный принц Саудовской Аравии также отметил важность стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами «для достижения безопасности и стабильности в регионе».

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что страна разделяет позицию США об ответственности Ирана за «атаку» на танкеры в Оманском заливе.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее появилась информация, что на танкерах произошли взрывы и начался пожар.

Подробнее — в материале RT.