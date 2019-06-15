В Нотр-Даме прошла первая после пожара месса
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Отмечается, что месса состоялась в часовне собора, которая не была затронута пожаром.
Как следует из трансляции телеканала KTO, все присутствующие в часовне надели белые каски из соображений безопасности.
В числе прочих в мессе принимают участие архиепископ французской столицы Мишель Опети и настоятель собора Патрик Шове.
Ранее архитектор-градостроитель Илья Заливухин в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение создать на крыше собора Парижской Богоматери ферму для выращивания овощей и фруктов.