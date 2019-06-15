Си Цзиньпин предложил Турции укреплять сотрудничество

Китайский лидер Си Цзиньпин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану усилить сотрудничество в области борьбы с терроризмом.

«В сложившейся ситуации обе стороны должны твёрдо поддерживать основные интересы и основные проблемы друг друга и укреплять сотрудничество в области борьбы с терроризмом», — приводит сообщение Си Цзиньпина МИД Китая.

По словам председателя КНР, Анкара и Пекин являются важными членами G20, им стоит «укреплять связь и координацию во многих областях».

Ранее президент России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели беседу «на ногах» перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.