Си Цзиньпин предложил Турции укреплять сотрудничество

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Китайский лидер Си Цзиньпин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану усилить сотрудничество в области борьбы с терроризмом.
Си Цзиньпин предложил Турции укреплять сотрудничество
  • Reuters

«В сложившейся ситуации обе стороны должны твёрдо поддерживать основные интересы и основные проблемы друг друга и укреплять сотрудничество в области борьбы с терроризмом», — приводит сообщение Си Цзиньпина МИД Китая.

По словам председателя КНР, Анкара и Пекин являются важными членами G20, им стоит «укреплять связь и координацию во многих областях».

Ранее президент России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели беседу «на ногах» перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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