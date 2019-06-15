В США задержали мужчину за попытку проникнуть на территорию Белого дома

Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который пытался проникнуть на территорию Белого дома.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на заявление службы.

A person was arrested Friday night after trying to get onto the White House grounds near the historic Treasury Building, US Secret Service says. https://t.co/U4mWirijwk — NBC News (@NBCNews) 15 июня 2019 г.

«Мужчина пытался пересечь защитное ограждение с северо-западной стороны ограды здания Министерства финансов», — указывается в сообщении.

Личность задержанного пока не раскрывается.

Ранеe cотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, который пытался проникнуть на закрытую территорию Белого дома.