В США задержали мужчину за попытку проникнуть на территорию Белого дома
Об этом сообщает NBC со ссылкой на заявление службы.
A person was arrested Friday night after trying to get onto the White House grounds near the historic Treasury Building, US Secret Service says. https://t.co/U4mWirijwk— NBC News (@NBCNews) 15 июня 2019 г.
«Мужчина пытался пересечь защитное ограждение с северо-западной стороны ограды здания Министерства финансов», — указывается в сообщении.
Личность задержанного пока не раскрывается.
Ранеe cотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, который пытался проникнуть на закрытую территорию Белого дома.