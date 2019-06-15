В США задержали мужчину за попытку проникнуть на территорию Белого дома

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Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который пытался проникнуть на территорию Белого дома.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на заявление службы.

«Мужчина пытался пересечь защитное ограждение с северо-западной стороны ограды здания Министерства финансов», — указывается в сообщении.

Личность задержанного пока не раскрывается.

Ранеe cотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, который пытался проникнуть на закрытую территорию Белого дома. 

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