В Берлине эвакуировали три тысячи человек из-за бомбы времён Второй мировой

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В Берлине были эвакуированы около трёх тысяч человек в связи с работами по обезвреживанию бомбы времён Второй мировой войны. Об этом информирует RBB24.

Отмечается, что обнаруженный снаряд весил 100 килограмм.

Его начали обезвреживать после полуночи.

Работы успешно завершили в 01:45 (2:45 мск).

Ранее сообщалось, что в центре Берлина обнаружили американская авиабомба времён Второй мировой войны.

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