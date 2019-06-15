В Берлине эвакуировали три тысячи человек из-за бомбы времён Второй мировой

В Берлине были эвакуированы около трёх тысяч человек в связи с работами по обезвреживанию бомбы времён Второй мировой войны. Об этом информирует RBB24.

Отмечается, что обнаруженный снаряд весил 100 килограмм. Его начали обезвреживать после полуночи. Работы успешно завершили в 01:45 (2:45 мск). Ранее сообщалось, что в центре Берлина обнаружили американская авиабомба времён Второй мировой войны.