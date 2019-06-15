В Берлине эвакуировали три тысячи человек из-за бомбы времён Второй мировой
В Берлине были эвакуированы около трёх тысяч человек в связи с работами по обезвреживанию бомбы времён Второй мировой войны. Об этом информирует RBB24.
Отмечается, что обнаруженный снаряд весил 100 килограмм.
Его начали обезвреживать после полуночи.
Работы успешно завершили в 01:45 (2:45 мск).
Ранее сообщалось, что в центре Берлина обнаружили американская авиабомба времён Второй мировой войны.
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