США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность по поводу предстоящего визита заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

«Заместитель госсекретаря заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа США.

Салливан заявил, что «Пекин продолжает изображать свою репрессивную кампанию против уйгуров и других мусульман в качестве законных усилий по борьбе с терроризмом, когда это не так, и подчеркнул, что высший чиновник ООН по борьбе с терроризмом ставит под угрозу репутацию и авторитет ООН в борьбе с терроризмом и правами человека, предоставляя кредит доверия к этим ложным утверждениям».

Как сообщает РИА Новости в августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 млн этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

В свою очередь в министерстве иностранных дел Китая заявили, что информация о содержании уйгуров в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ничем не подтверждена и не соответствует действительности.