В Мексике рассказали о последствиях в случае торговой войны с США

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что возможная торговая война с Соединёнными Штатами могла бы вызвать кризис в стране.

«Торговая война, вероятно, означала бы для Мексики провоцирование кризиса», — цитирует РИА Новости Эбрарда.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что отношения между США и Мексикой выйдут на новый уровень после достижения странами соглашения по пошлинам и мигрантам.

8 июня США и Мексика подписали двусторонний договор для обеспечения лучшей защиты совместной границы.

Стороны также подписали торговое соглашение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить