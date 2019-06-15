В Мексике рассказали о последствиях в случае торговой войны с США
«Торговая война, вероятно, означала бы для Мексики провоцирование кризиса», — цитирует РИА Новости Эбрарда.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что отношения между США и Мексикой выйдут на новый уровень после достижения странами соглашения по пошлинам и мигрантам.
8 июня США и Мексика подписали двусторонний договор для обеспечения лучшей защиты совместной границы.
Стороны также подписали торговое соглашение.