Юнис Мджахед из Марокко избран новым президентом Международной федерации журналистов
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Решение было принято на 30-м Всемирном конгрессе МФЖ.
Отмечается, что делегация Союза журналистов России (СЖР) поддержала именно его кандидатуру.
В сообщении говорится, что впервые с момента образования МФЖ вице-президентом организации был избран представитель России — руководитель Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир.
Глава юридического отдела СЖР Наталья Голоснова избрана в исполком Гендерного совета МФЖ.