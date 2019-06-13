Юнис Мджахед из Марокко избран новым президентом Международной федерации журналистов

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Новым президентом Международной федерации журналистов (МФЖ) избран Юнис Мджахед из Марокко. Об этом сообщается на сайте организации.
Юнис Мджахед из Марокко избран новым президентом Международной федерации журналистов
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Решение было принято на 30-м Всемирном конгрессе МФЖ.

Отмечается, что делегация Союза журналистов России (СЖР) поддержала именно его кандидатуру.

В сообщении говорится, что впервые с момента образования МФЖ вице-президентом организации был избран представитель России — руководитель Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир.

Глава юридического отдела СЖР Наталья Голоснова избрана в исполком Гендерного совета МФЖ.

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