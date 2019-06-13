Трамп заявил о неготовности США и Ирана заключить соглашение

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни Вашингтон, ни Тегеран не готовы к заключению нового соглашения.
Трамп заявил о неготовности США и Ирана заключить соглашение
  • Reuters

«Хотя я очень ценю, что Абэ поехал в Иран для встречи с аятоллой Али Хаменеи, но лично мне кажется, что слишком рано даже думать о заключении соглашения. Они не готовы, и мы тоже!» — написал президент США в Twitter.

12 июня премьер-министр Японии Абэ Синдзо вылетел с двухдневным официальным визитом в Иран. Он заявил, что цель его визита — помочь обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке.

Сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече с японским премьером исключил переговоры Тегерана с Вашингтоном под давлением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить