Трамп заявил о неготовности США и Ирана заключить соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни Вашингтон, ни Тегеран не готовы к заключению нового соглашения.

«Хотя я очень ценю, что Абэ поехал в Иран для встречи с аятоллой Али Хаменеи, но лично мне кажется, что слишком рано даже думать о заключении соглашения. Они не готовы, и мы тоже!» — написал президент США в Twitter.

12 июня премьер-министр Японии Абэ Синдзо вылетел с двухдневным официальным визитом в Иран. Он заявил, что цель его визита — помочь обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке.

Сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече с японским премьером исключил переговоры Тегерана с Вашингтоном под давлением.