Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине

Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.

«Мы предлагаем разместить в Аргентине одну или несколько станций ГЛОНАСС для мониторинга и дифференциального контроля навигационной системы», — заявил представитель Аргентины в интервью РИА Новости.

По его словам, Аргентина готова внести вклад в развитие системы ГЛОНАСС.

В качестве одного из возможных мест размещения систем Макарчук назвал провинцию Кордоба, где действует космический центр Аргентины.

Директор комиссии по внешним связям Сандра Торрусио отметила важность сотрудничества с Россией в сфере спутниковой навигации для проектов сельского хозяйства, земледелия и транспортной безопасности.

В конце декабря представитель «Роскосмоса» Анатолий Красников рассказал о переговорах по размещению станций ГЛОНАСС в США.