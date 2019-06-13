Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине

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Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.

«Мы предлагаем разместить в Аргентине одну или несколько станций ГЛОНАСС для мониторинга и дифференциального контроля навигационной системы», — заявил представитель Аргентины в интервью РИА Новости.

По его словам, Аргентина готова внести вклад в развитие системы ГЛОНАСС. 

В качестве одного из возможных мест размещения систем Макарчук назвал провинцию Кордоба, где действует космический центр Аргентины.

Директор комиссии по внешним связям Сандра Торрусио отметила важность сотрудничества с Россией в сфере спутниковой навигации для проектов сельского хозяйства, земледелия и транспортной безопасности.

В конце декабря представитель «Роскосмоса» Анатолий Красников рассказал о переговорах по размещению станций ГЛОНАСС в США.

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