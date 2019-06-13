Антонов призвал все страны объединиться против современных угроз

Российский посол в США Анатолий Антонов на торжественном приёме по случаю Дня России подчеркнул, что всем странам необходимо объединить усилия для борьбы с главными угрозами современности.

«Мы убеждены, что проблемы современного мира могут быть эффективно решены только посредством серьезного и справедливого сотрудничества между ведущими странами и их объединениями», — цитирует российского дипломата Интерфакс.

Он отметил, что необходимо сосредоточить усилия на решении «настоящих, а не надуманных» проблем, главной из которых является террористическая угроза.

Антонов также заявил о важности сотрудничества России и США как ведущих ядерных держав для сохранения мировой стабильности и безопасности.

«Наша страна заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с США», — сказал посол.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ призвал все страны слышать друг друга и объединить усилия для решения общих задач.