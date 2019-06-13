В Сербии заявили о готовности стать «мостом» для диалога России и США

Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич в интервью газете «Известия» заявил, что Белград заинтересован в налаживании диалога России и США и готов предоставить площадку для саммита лидеров двух государств.

«Мы это уже предлагали два года назад, предложим и вновь... Белград всегда являлся местом встреч для различных политических сил. Поэтому мы готовы организовать такого рода переговоры», — отметил Дачич.

По его словам, Белград готов стать «связующим звеном и мостом» между Москвой и Вашингтоном.

Тем не менее, по мнению Дачича, оптимальным вариантом проведения встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа были бы переговоры на полях международных саммитов.

Ранее Трамп объявил о намерении встретиться с Путиным во время G20 в Осаке 28—29 июня.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Москва не получала от Вашингтона предложений по подготовке встречи на высшем уровне.