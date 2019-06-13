Суд в Турции отказался снять арест с судна Streamline

Суд в Турции отказался снять арест с сухогруза Streamline, задержанного в Стамбуле в июне 2018 года за долги предыдущего владельца, сообщил адвокат компании-судовладельца Akca Shipping Барыш Пекер.

«Суд затребовал недостающие документу по делу у Минюста Турции и перенёс заседание на 5 ноября. Арест с судна не снят», — цитирует его РИА Новости.

В конце мая в Россию из Стамбула вернулись моряки Streamline, которые почти в течение года находились на судне, требуя от компании-судостроителя погашения долгов по зарплате.

Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне 2018 года за долги предыдущего владельца.