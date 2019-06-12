Рухани заявил о заинтересованности Японии в закупке нефти у Ирана

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Иранский президент Хасан Рухани в ходе пресс-конференции по итогам встречи с японским премьер-министром Абэ Синдзо заявил, что Япония заинтересована в продолжении закупки нефти у Ирана.
Рухани заявил о заинтересованности Японии в закупке нефти у Ирана
  • Reuters

Выступление Рухани транслировал телеканал Press TV.

Он также отметил, что обе страны готовы сделать вклад в урегулирование кризиса в Йемене и Сирии. 

Ранее сообщалось, что Абэ намерен в ходе своего первого за 40 лет визита в Иран провести встречи с президентом Хасаном Рухани и аятоллой Али Хаменеи.

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