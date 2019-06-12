Рухани заявил о заинтересованности Японии в закупке нефти у Ирана
- Reuters
Выступление Рухани транслировал телеканал Press TV.
#Iran’s President Rouhani, #Japan’s PM Abe hold press conference in Tehran- #AbeIranVisithttps://t.co/qwgHejZshz— Press TV (@PressTV) 12 июня 2019 г.
Он также отметил, что обе страны готовы сделать вклад в урегулирование кризиса в Йемене и Сирии.
Ранее сообщалось, что Абэ намерен в ходе своего первого за 40 лет визита в Иран провести встречи с президентом Хасаном Рухани и аятоллой Али Хаменеи.