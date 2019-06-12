Рухани заявил о заинтересованности Японии в закупке нефти у Ирана

Иранский президент Хасан Рухани в ходе пресс-конференции по итогам встречи с японским премьер-министром Абэ Синдзо заявил, что Япония заинтересована в продолжении закупки нефти у Ирана.

Выступление Рухани транслировал телеканал Press TV.

Он также отметил, что обе страны готовы сделать вклад в урегулирование кризиса в Йемене и Сирии.

Ранее сообщалось, что Абэ намерен в ходе своего первого за 40 лет визита в Иран провести встречи с президентом Хасаном Рухани и аятоллой Али Хаменеи.