Королева Великобритании поздравила россиян с праздником

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Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
Королева Великобритании поздравила россиян с праздником
  • Reuters

Об этом сообщает посольство Великобритании в России на своей странице в Facebook.

«С радостью направляю свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю национального праздника — Дня России», — говорится в поздравлении.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Армении Армен Саркисян и президент Белоруссии Александр Лукашенко направили поздравительные послания российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России.

Также поздравления отправили лидеры КНДР и Ирана.

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