Королева Великобритании поздравила россиян с праздником

Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.

Об этом сообщает посольство Великобритании в России на своей странице в Facebook.

«С радостью направляю свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю национального праздника — Дня России», — говорится в поздравлении.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Армении Армен Саркисян и президент Белоруссии Александр Лукашенко направили поздравительные послания российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России.

Также поздравления отправили лидеры КНДР и Ирана.