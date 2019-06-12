Королева Великобритании поздравила россиян с праздником
- Reuters
Об этом сообщает посольство Великобритании в России на своей странице в Facebook.
«С радостью направляю свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю национального праздника — Дня России», — говорится в поздравлении.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Армении Армен Саркисян и президент Белоруссии Александр Лукашенко направили поздравительные послания российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России.