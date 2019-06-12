В МВД сообщили о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН

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В пресс-службе МВД России рассказали о сроках службы российских полицейских в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ.

«В среднем наши сотрудники направляются в миссии ООН до 2,5 лет, в миссии ОБСЕ до пяти лет, что говорит об их востребованности в указанных международных организациях», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве рассказали, что первоначально российские полицейские направляются на службу в миссии сроком на один год, а по результатам их работы возможно продление командирования на более длительный срок.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил надежду, что нормандский формат по урегулированию ситуации на Украине возобновит свою работу в ближайшее время.

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