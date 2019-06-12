Сотрудники ЦПВС передали гумпомощь жителям деревни под Хамой

Представитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) Сергей Бондарев сообщил, что сотрудники ЦПВС передали гумпомощь жителям деревни Кафр-Акид в сирийской провинции Хама.

«В продуктовых наборах — мука, сахар, рис, четыре банки тушёнки. Люди положительно реагируют на присутствие российских военнослужащих, потому что мы несём мир», — цитирует РИА Новости Бондарева.

В апреле сообщалось, что ЦПВС доставил более 4 тонн гуманитарной помощи жителям населённых пунктов Мутбин и Басыр провинции Дераа.

Отмечалось, что в основном помощь была направлена представителям христианских общин, которые потеряли на войне родственников и близких.