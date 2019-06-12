Россиянку Осипову перевели из изолятора в обычную камеру
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на мать Осиповой Юлиану Филипюк.
«Дана позвонила только что, выпустили ее из изолятора, Манту не делали, - сказала мама», — сообщила Филипюк.
Она рассказала, что в настоящее время Осипова «находится в двухместной камере там же, в Левенворсе (штат Канзас. — RT), но пока одна».
Ранее сообщалось, что Осипову поместили в изолятор в Канзасе из-за отказа делать пробу Манту.
Суд в США приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве.