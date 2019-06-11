В МИД России заявили, что НАТО развивается по калькам холодной войны

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Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс в настоящее время развивается по калькам холодной войны.
В МИД России заявили, что НАТО развивается по калькам холодной войны
  • РИА Новости

«НАТО сегодня развивается по калькам холодной войны. Не знаю почему, но, может быть, потому, что НАТО оказалось неприспособленным к новой ситуации в области безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Как уточнил Грушко, в настоящее время в альянсе «пытаются воссоздать атмосферу холодной войны», заставляя членов блока тратить средства «на парирование несуществующих угроз».

Ранее в НАТО приняли новую военную стратегию, объяснив необходимость её разработки «ядерной угрозой» со стороны России.

По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, члены блока согласились увеличить затраты на оборону, чтобы усилить военный потенциал «в непростые времена».

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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