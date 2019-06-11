Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США

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У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на мать россиянки Юлиану Филипюк.

«Не секрет, что услуги платных адвокатов в США баснословно дорогие и, конечно, нам не по карману», — сообщила она.

По её словам, над защитой Осиповой работает уже третья команда адвокатов.

Филипюк добавила, что первые адвокаты получили деньги вперёд и не выполнили обещанную работу до конца. По её словам, они за три дня до важных судебных слушаний «по странному стечению обстоятельств» потеряли основные документы по делу. 

Ранее Осипову поместили в изолятор в Канзасе из-за отказа делать пробу Манту.

Суд в США приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве. 

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