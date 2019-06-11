Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США
«Не секрет, что услуги платных адвокатов в США баснословно дорогие и, конечно, нам не по карману», — сообщила она.
По её словам, над защитой Осиповой работает уже третья команда адвокатов.
Филипюк добавила, что первые адвокаты получили деньги вперёд и не выполнили обещанную работу до конца. По её словам, они за три дня до важных судебных слушаний «по странному стечению обстоятельств» потеряли основные документы по делу.
Ранее Осипову поместили в изолятор в Канзасе из-за отказа делать пробу Манту.
Суд в США приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве.