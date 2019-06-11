Помпео совершит визит в Индию

Государственный секретарь США Майк Помпео в конце июня совершит визит в индийскую столицу Нью-Дели. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

«Госсекретарь Помпео посетит 24—30 июня регион Индийского и Тихого океанов, чтобы расширить и углубить наше сотрудничество с ключевыми странами по продвижению открытости и свободы в регионе», — приводит её слова РИА Новости.

Она добавила, что Помпео совершит первую остановку в Нью-Дели. Кроме того, он поучаствует в саммите G20 в японской Осаке и вместе с американским президентом Дональдом Трампом посетит Сеул.

Ранее в Госдепе заявили, что Помпео совершит турне по странам Европы.