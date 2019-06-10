В Минкомсвязи сообщили о развитии сотрудничества в области технологий с Японией
«По линии наших министерств очень активно развивается сотрудничество в области почтовой связи», — цитирует РИА Новости Носкова.
По его мнению, у двух стран «есть большие перспективы сотрудничества в других областях».
Он отметил, что в настоящее время правительство России «очень много инвестирует в цифровое развитие, в область телекоммуникаций».
Носков подчеркнул, что пятое поколение сотовой связи потребует большого количества нового телекоммуникационного оборудования.
«В этой связи мы будем активно развивать телекоммуникационную отрасль России, и мы можем в этой сфере активно сотрудничать с японскими технологическими компаниями», — добавил глава Минкомсвязи.
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым отметил положительные сдвиги в отношениях двух стран.