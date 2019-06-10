США призвали к политическому диалогу в Молдавии

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Госдепартамент США назвал выборы, которые состоялись 24 февраля в Молдавии, конкурентными и заявил, что они выражают волю народа.

«Соединённые Штаты призывают все молдавские партии проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперёд посредством политического диалога», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

В ведомстве отметили, что «парламентские выборы, состоявшиеся 24 февраля были конкурентными и поддерживали основные права», а также подчеркнули, что «воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства».

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан в совместном заявлении выразили готовность работать с легитимным правительством Молдавии.

Подробнее о ситуации в Молдавии — в материале RT.

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