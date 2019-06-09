Россиянку Осипову поместили в изолятор в США

Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, помещена в изолятор в Канзасе из-за отказа делать пробу Манту. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на организатора группы общественной поддержки Осиповой Татьяну Якушеву.

«Дану держат в изоляторе, так как она отказывается делать манту», — заявила она.

По её словам, Осиповой делали пробу Манту в центре задержания Harvey. Якушева добавила, что у Осиповой «всегда сильная аллергическая реакция».

При этом адвокат россиянки заявил, что «таковы правила».

Ранее Осипову перевели в тюрьму, которая располагается в американском штате Канзас.

Суд в США приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве.