Россиянку Осипову поместили в изолятор в США

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Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, помещена в изолятор в Канзасе из-за отказа делать пробу Манту. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на организатора группы общественной поддержки Осиповой Татьяну Якушеву.
Россиянку Осипову поместили в изолятор в США
  • © Harvey County Detention Center

«Дану держат в изоляторе, так как она отказывается делать манту», — заявила она.

По её словам, Осиповой делали пробу Манту в центре задержания Harvey. Якушева добавила, что у Осиповой «всегда сильная аллергическая реакция».

При этом адвокат россиянки заявил, что «таковы правила».

Ранее Осипову перевели в тюрьму, которая располагается в американском штате Канзас.

Суд в США приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве. 

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