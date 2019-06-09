Россиянку Осипову поместили в изолятор в США
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«Дану держат в изоляторе, так как она отказывается делать манту», — заявила она.
По её словам, Осиповой делали пробу Манту в центре задержания Harvey. Якушева добавила, что у Осиповой «всегда сильная аллергическая реакция».
При этом адвокат россиянки заявил, что «таковы правила».
Ранее Осипову перевели в тюрьму, которая располагается в американском штате Канзас.
Суд в США приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве.