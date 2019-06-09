Президент Албании отменил муниципальные выборы

Президент Албании Илир Мета отменил муниципальные выборы, которые должны были состояться 30 июня. Об этом информирует The Associated Press.

Мета заявил «нынешние обстоятельства не обеспечивают необходимых условий для подлинных, демократических, представительных и всеобъемлющих выборов» в конце месяца.

Отмечается, что президент Албании добавил, что пояснит своё решение в понедельник.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что «тёмные силы прошлого» могут вернуться на Балканский полуостров и привести к конфронтации, если вовлечь страны региона в евроинтеграцию.