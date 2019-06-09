Президент Албании отменил муниципальные выборы
Мета заявил «нынешние обстоятельства не обеспечивают необходимых условий для подлинных, демократических, представительных и всеобъемлющих выборов» в конце месяца.
Отмечается, что президент Албании добавил, что пояснит своё решение в понедельник.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что «тёмные силы прошлого» могут вернуться на Балканский полуостров и привести к конфронтации, если вовлечь страны региона в евроинтеграцию.