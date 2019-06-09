Козак рассказал, кто должен определять внешнюю политику Молдавии

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Вице-премьер России Дмитрий Козак подчеркнул, что для России «чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдовы, отражали подлинную волю её граждан».

«Мы по-прежнему подтверждаем, что это исключительно внутриполитический процесс», — цитирует РИА Новости Козака.

Ранее парламент Молдавии утвердил на пост премьер-министра страны Майю Санду.

Позднее Конституционный суд (КС) страны объявил незаконными назначение Санду премьером.

В свою очередь, парламент Молдавии принял декларацию, согласно которой страна признаётся «захваченным государством»

Отмечалось, что в декларации выражается вотум недоверия КС и содержится требование отправить в отставку руководителей Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

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