Козак рассказал, кто должен определять внешнюю политику Молдавии
«Мы по-прежнему подтверждаем, что это исключительно внутриполитический процесс», — цитирует РИА Новости Козака.
Ранее парламент Молдавии утвердил на пост премьер-министра страны Майю Санду.
Позднее Конституционный суд (КС) страны объявил незаконными назначение Санду премьером.
В свою очередь, парламент Молдавии принял декларацию, согласно которой страна признаётся «захваченным государством».
Отмечалось, что в декларации выражается вотум недоверия КС и содержится требование отправить в отставку руководителей Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.