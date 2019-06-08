СМИ: Более 70 французских мэров высказались в поддержку Макрона

Более 70 французских мэров из 34 департаментов Франции выразили свою поддержку политике французского лидера Эммануэля Макрона. Текст обращения опубликован в издании Journal du Dimanche.

Как отмечает издание, все 72 автора текста принадлежат к правым или правоцентристским партиям.

«Мы желаем безоговорочного успеха Франции, поэтому мы хотим успеха президента республики и правительства, потому что ничего невозможно будет построить на их провале», — говорится в тексте обращения.

Ранее лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала распустить Национальное собрание Франции. Данный призыв прозвучал после оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент.

Ле Пен назвала прошедшее голосование «референдумом» для главы Пятой республики и призвала Макрона сделать соответствующие выводы.