Медведева пригласили на 75-летие освобождения Словакии от нацистов

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини пригласил российского коллегу Дмитрия Медведева посетить республику по случаю 75-летия освобождения страны от нацизма.

«Я пригласил господина премьера, если ему позволит его рабочий график, посетить Словакию по случаю 75-й годовщины словацкого национального восстания, потому что при освобождении Словакии Красная армия сыграла выдающуюся роль», — сказал словацкий политик по итогам переговоров с российским коллегой. Его цитирует ТАСС.

Он отметил, что Словакия и словацкое сообщество никогда не забудут об этом подвиге.

Ранее власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов. Останки перезахоронили на мемориальном участке кладбища города Маарду недалеко от Таллина.