В США осудили решение Военного совета Судана по поводу правительства и выборов

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Власти США, Великобритании и Норвегии выразили обеспокоенность из-за заявления главы Военного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана о создании переходного правительства до проведения выборов в республике.

Об этом говорится в распространённом Госдепом совместном заявлении трёх стран.

«Тройка выражает серьёзную обеспокоенность по поводу заявления Военного совета Судана о том, что он прекратит переговоры с «За свободу и перемены» (оппозиционное объединение. — RT), откажется от всех предыдущих соглашений с ним о формировании переходного правительства и проведёт выборы в течение девяти месяцев», — говорится в сообщении.

В данном заявлении США, Великобритания и Норвегия выразили уверенность в том, что народ Судана заслуживает власть, выбранную в условиях свободных и справедливых выборов, а не поспешных и навязанных силами безопасности Военного совета.

Ранее аль-Бурхан объявил о формировании временного правительства и призвал провести всеобщие выборы в течение девяти месяцев.

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