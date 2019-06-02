Трамп пригрозил Мексике выводом американских компаний

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании уйдут из Мексики, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединённые Штаты.

«Мексика отправляет большую делегацию, чтобы поговорить о стене. Проблема в том, что они «разговаривают» уже 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров. Они могли бы решить кризис на границе за один день, если пожелают. В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп сообщил, что с 10 июня США введут пошлины в 5% на все товары, ввозимые из Мексики.

Подобное решение он объяснил нежеланием Мехико бороться с нелегальной миграцией.

В ответ глава Министерства иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что саммит по решению торгового спора с Соединёнными Штатами пройдёт в среду, 5 июня, в Вашингтоне.