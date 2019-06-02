Юрист назвал давлением на судебную систему позицию МИД Британии по Ассанжу

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о том, что глава ведомства не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Заявление Ханта является попыткой оказать давление на судебную систему Великобритании. На Ассанжа, помимо США, претендует ещё и Швеция. И только британский суд может принять решение о том, куда же его экстрадировать. Сейчас глава МИД говорит, что он не возражает против экстрадиции в США, но ни слова не сказал о Швеции. Таким образом, Министерство иностранных дел оказывает давление на британских судей», — считает юрист.

Однако, по словам Ванина, британские власти «не упомянули, что суд может отказать Соединённым Штатам в экстрадиции Ассанжа».

Ранее Хант заявил, что не будет препятствовать экстрадиции Ассанжа в США.

По его словам, «Ассанж обвиняется в совершении нескольких очень серьёзных преступлений, которые, как утверждается, привели к гибели людей».

В Госдуме заявление Ханта назвали нарушением норм международного права.