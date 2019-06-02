В США неизвестный заплатил $4,57 млн за обед с Уорреном Баффетом

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Возможность пообедать в ресторане в компании инвестора-миллиардера Уоррена Баффета продали на аукционе фонда Glide за $4,57 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

Победитель предпочёл сохранить свою личность в тайне.

Баффет традиционно устраивает благотворительный обед в ресторане Smith and Wollensky в центре Нью-Йорка. Победитель торгов вправе позвать с собой ещё семь человек. 

По условиям аукциона его победитель может на встрече с инвестором задать ему любые вопросы, запрещено лишь спрашивать о ближайших деловых планах Баффета.

Аукцион проводится уже несколько лет. Все средства достаются благотворительной организации Glide, которая помогает бедным и бездомным в Сан-Франциско.

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