Трамп и Трюдо провели телефонный разговор

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Американский лидер Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и поблагодарил его за тёплый прием, который он оказал вице-президенту Майку Пенсу на этой неделе», — указывается в сообщении.

Ранее Канада и Соединённые Штаты призвали Китай немедленно освободить двух канадских граждан.

В январе председатель Европейского совета Дональд Туск призвал китайские власти освободить двух граждан Канады, которые были задержаны в этой стране в декабре 2018 года.

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