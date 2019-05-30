Площадь в Париже назовут в честь принцессы Дианы

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Площадь в Париже, расположенная неподалёку от места гибели принцессы Дианы, будет названа в её честь. Об этом пишет газета Le Monde.
Площадь в Париже назовут в честь принцессы Дианы
  • ©Global Look Press

Как отмечается, 11 июня решение должно быть утверждено комиссией по наименованию дорог, площадей, парковых зон и муниципальных объектов административного и общественно-культурного назначения.

На данной площади около туннеля под мостом Альма стоит копия факела статуи Свободы в Нью-Йорке, говорится в материале.

Изначально её планировали назвать в честь оперной певицы Марии Каллас, однако из-за автокатастрофы она стало местом памяти принцессы, и решение о переименовании отменили. 

В ночь на 31 августа 1997 года Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже. 

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