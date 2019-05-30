В МИД Китая заявили, что Си Цзиньпин станет почётным доктором СПбГУ

Замглавы китайского МИД Чжан Ханьхуэй сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин получит звание почётного доктора Петербургского государственного университета в ходе предстоящего визита в Россию.

«Во время визита в Россию председатель Си Цзиньпин получит звание почётного доктора Санкт-Петербургского государственного университета», — цитирует РИА Новости Чжан Ханьхуэя.

Ранее Чжан Ханьхуэй сообщил, что делегации Китая и России планируют подписать около 30 соглашений в ходе предстоящего визита Си Цзиньпина в Россию.

Си Цзиньпин приедет в Россию с государственным визитом 5—7 июня, он также примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).