В МИД Китая заявили, что Си Цзиньпин станет почётным доктором СПбГУ
«Во время визита в Россию председатель Си Цзиньпин получит звание почётного доктора Санкт-Петербургского государственного университета», — цитирует РИА Новости Чжан Ханьхуэя.
Ранее Чжан Ханьхуэй сообщил, что делегации Китая и России планируют подписать около 30 соглашений в ходе предстоящего визита Си Цзиньпина в Россию.
Си Цзиньпин приедет в Россию с государственным визитом 5—7 июня, он также примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).