Трюдо представил законопроект о ратификации нового соглашения NAFTA

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил в своём микроблоге в Twitter, что представил законопроект о ратификации нового соглашения NAFTA.

«Пересмотр NAFTA был непростой задачей, но канадцы собрались вместе и сделали это для поддержания стабильной экономики, укрепления среднего класса, защиты наших рабочих мест и создания новых. Сегодня мы сделали следующий шаг и представили законопроект о ратификации новой NAFTA в Палате общин», — написал Трюдо.

Ранее сообщалось, что новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицировано до конца июля 2019 года.

В ноябре 2018 года лидеры США, Мексики и Канады подписали торговое соглашение USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) вместо действовавшего ранее NAFTA (North American Free Trade Agreement).