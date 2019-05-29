В Госдепе назвали темы переговоров Помпео в Германии

В Госдепартаменте рассказали о темах, которые поднимет госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Германию.

«Точно будет «Северный поток — 2», Украина, энергетическая безопасность, контроль вооружений, недавний визит госсекретаря в Россию», — приводит РИА Новости слова представителя Госдепа.

Также отмечается, что будет затронута ситуация вокруг китайской компании Huawei и озабоченности США в связи с этим.

Помпео направится с визитом в Европу 30 мая.

Помпео в ходе турне встретится с руководством Германии, Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.