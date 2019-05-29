Макрон оценил возможность новой встречи в нормандском формате

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать новую встречу в нормандском формате, как только для этого сложатся политические условия.

«Я бы этого хотел. Я её организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил надежду, что нормандский формат по урегулированию ситуации на Украине возобновит свою работу в ближайшее время.

24 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны отметили необходимость полного выполнения минских договорённостей и интерес в продолжении тесного сотрудничества в рамках нормандского формата.

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