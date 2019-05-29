Шойгу прибыл с рабочим визитом в Японию

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Японию с рабочим визитом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы военного ведомства Россияну Марковскую.

В Японии Шойгу примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате «2 + 2». Ожидается, что он также проведёт двусторонние переговоры с японским министром обороны Такэси Ивая.

«В повестку дня российско-японского диалога включены вопросы глобальной и региональной безопасности, военно-политической обстановки в регионе», — сказала Марковская.

Ранее Шойгу посетил Таджикистан для переговоров с властями страны.

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