Замглавы МИД России посетит Венесуэлу летом

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что намерен посетить Венесуэлу с визитом летом 2019 года.

«Поездка состоится, безусловно, в течение лета. Есть целый ряд других контактов, которые запланированы между Москвой и Каракасом, — это будут межмидовские консультации», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он отметил, что Россия считает деструктивной попытку сначала сменить власть в Венесуэле, а лишь затем начать диалог.

Ранее Рябков заявил, что Москва намерена противостоять незаконным попыткам смены власти в Венесуэле, которые могут повториться с подачи Вашингтона.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о возможности новых попыток смены власти в Боливарианской Республике.