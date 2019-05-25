Замглавы МИД России посетит Венесуэлу летом

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что намерен посетить Венесуэлу с визитом летом 2019 года.
Замглавы МИД России посетит Венесуэлу летом
  • © РИА Новости

«Поездка состоится, безусловно, в течение лета. Есть целый ряд других контактов, которые запланированы между Москвой и Каракасом, — это будут межмидовские консультации», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он отметил, что Россия считает деструктивной попытку сначала сменить власть в Венесуэле, а лишь затем начать диалог.

Ранее Рябков заявил, что Москва намерена противостоять незаконным попыткам смены власти в Венесуэле, которые могут повториться с подачи Вашингтона.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о возможности новых попыток смены власти в Боливарианской Республике.

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