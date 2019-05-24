В Госдуме оценили решение США отправить 1,5 тысячи военных на Ближний Восток

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа, что США отправят около 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток на фоне обострения отношений с Ираном.
В Госдуме оценили решение США отправить 1,5 тысячи военных на Ближний Восток
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«На мой взгляд, политика Дональда Трампа и Соединённых Штатов строится по принципу двойных стандартов. Они говорят о борьбе с терроризмом, но мы не видим никаких действенных шагов. В определённой степени можно заметить даже некоторую поддержку террористов «Исламского государства»*. Направление контингента на Ближний Восток будет способствовать эскалации напряжённости. США сегодня являются некоторым раздражителем в том или ином регионе в части обеспечения стабильности», — считает Швыткин.

Ранее Трамп подтвердил планы отправить около 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток.

Планируется, что силы будут развёрнуты на Ближнем Востоке «в ближайшие недели» с целью «оборонительного» характера.

Миссией военнослужащих станет защита уже имеющихся в регионе американских военных и обеспечение свободы их перемещения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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