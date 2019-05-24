Ростуризм намерен работать с КНДР над увеличением потока туристов

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Ростуризм намерен работать с КНДР над увеличением туристического потока, рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

«Туристические обмены невелики, но мы готовы планомерно работать над тем, чтобы расширять наше сотрудничество в этой области. Мы подписали меморандум о сотрудничестве и договорились о регулярных контактах», — цитирует её РИА Новости.

Догузова добавила, что «было бы хорошо турпоток увеличить с Северной Кореей на пару тысяч».

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном сообщил, что Москва предложила Пхеньяну облегчить визовые процедуры для российских туристов.

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