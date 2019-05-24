Следовавший из Гонконга в Мельбурн самолёт вынужденно сел в Дарвине
Об этом сообщает 9News со ссылкой на заявление авиакомпании.
«Рейс Cathay Pacific, который вылетел 24 мая из Гонконга в Мельбурн, приземлился в Дарвине без происшествий», — указывается в сообщении.
По данным портала, причиной вынужденной посадки стали проблемы с двигателем воздушного судна.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Air Astana, следовавший из Нур-Султана, вынужденно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика о неполадке.