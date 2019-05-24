Следовавший из Гонконга в Мельбурн самолёт вынужденно сел в Дарвине

Пассажирский самолёт авиакомпании Cathay Pacific, следовавший из Гонконга в Мельбурн, совершил вынужденную посадку в аэропорту Дарвина.

Об этом сообщает 9News со ссылкой на заявление авиакомпании.

«Рейс Cathay Pacific, который вылетел 24 мая из Гонконга в Мельбурн, приземлился в Дарвине без происшествий», — указывается в сообщении.

По данным портала, причиной вынужденной посадки стали проблемы с двигателем воздушного судна.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Air Astana, следовавший из Нур-Султана, вынужденно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика о неполадке.