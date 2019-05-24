Госдеп: США ценят усилия Германии по деэскалации ситуации с Ираном

Соединённые Штаты ценят усилия Германии по деэскалации ситуации между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

«Мы ценим любые усилия Германии в помощи по деэскалации ситуации», — сказала она.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе встречи с госсекретарём США Майком Помпео выразил обеспокоенность ростом напряжённости в отношениях с Ираном и предостерёг от дальнейшей эскалации ситуации.

22 мая исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Соединённые Штаты не планируют воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что США ведут «опасную игру», наращивая военное присутствие в Персидском заливе.

В свою очередь, востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН прокомментировал решение Тегерана прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.