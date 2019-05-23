Производитель заплатит штраф из-за поломки поезда в метро Москвы

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Производитель электропоездов АО «Метровагонмаш» заплатит штраф около 1,5 млн рублей из-за поломки состава на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве.

«Причина остановки понятна — техническая неисправность состава. Состав находится на сервисном контракте у производителя вагонов. В соответствии с контрактом ему будут зачислены штрафы, размер которых около 1,5 млн руб.», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы метрополитена.

Он отметил, что завод-изготовитель АО «Метровагонмаш уже подтвердил техническую неисправность состава.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве полностью введено в график.

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