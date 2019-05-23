Песков прокомментировал шоу BBC с анимированным Путиным
- Reuters
Представитель Кремля отметил, что про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей, но он их не читал и не смотрел.
«Он не хочет хоть в чём-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — сказал Песков радиостанции «Говорит Москва».
🥋🇷🇺 Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSMpic.twitter.com/ifgw0s0kWB— BBC Press Office (@bbcpress) 21 мая 2019 г.
Ранее телеканал BBC Two анонсировал комедийную программу Tonight With Vladimir Putin, ведущим которой станет анимированный Путин.
Первыми гостями стали Алистер Кэмпбелл, официальный представитель экс-премьера Великобритании Тони Блэра, и журналистка Джун Сарпонг.