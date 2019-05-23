Песков прокомментировал шоу BBC с анимированным Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск британского ток-шоу, ведущим которого станет разработанный в 3D графике мультипликационный персонаж, изображающий российского лидера Владимира Путина.
Песков прокомментировал шоу BBC с анимированным Путиным
  • Reuters

Представитель Кремля отметил, что про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей, но он их не читал и не смотрел.

«Он не хочет хоть в чём-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — сказал Песков радиостанции «Говорит Москва».

Ранее телеканал BBC Two анонсировал комедийную программу Tonight With Vladimir Putin, ведущим которой станет анимированный Путин. 

Первыми гостями стали Алистер Кэмпбелл, официальный представитель экс-премьера Великобритании Тони Блэра, и журналистка Джун Сарпонг.

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